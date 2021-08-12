HarmonyOS впервые установили на бензиновый автомобиль

HarmonyOS, которой компания Huawei заменила операционную систему от Google на своих устройствах, быстро распространяется на все новые и новые гаджеты. Она уже работает на смартфонах, часах, системах умного дома, электромобилях. Теперь ее установили на обычное бензиновое авто.

Как сообщает источник, это будет внедорожник. Ранее HarmonyOS устанавливали только на полностью электрические или гибридные автомобили.

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Что известно

Автомобили разработала компания BAIC. Кроме операционной системы, их оснастят другими эксклюзивными технологиями компании Huawei, такими как однокристальная система Kirin и Huawei HiLink.

Моделей будет две:

Beijing X5.

Beijing X7 Plus.

Первая получит систему беспилотного вождения уровня L2+.

Других подробностей о характеристиках автомобилей еще нет.



Постер с анонсом Beijing X5 и Beijing X7 Plus / Фото HuaweiCentral

Huawei и BAIC Group уже имели опыт успешного сотрудничества. Ранее они совместно запустили серию из четырех автомобилей ArcFox Alpha S Smart. Они предлагали систему автономного вождения с 9 камерами и 9 радарами и технологию быстрой зарядки от компании Huawei.