Как сообщает источник, это будет внедорожник. Ранее HarmonyOS устанавливали только на полностью электрические или гибридные автомобили.

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Что известно

Автомобили разработала компания BAIC. Кроме операционной системы, их оснастят другими эксклюзивными технологиями компании Huawei, такими как однокристальная система Kirin и Huawei HiLink.

Моделей будет две:

Beijing X5.

Beijing X7 Plus.

Первая получит систему беспилотного вождения уровня L2+.

Других подробностей о характеристиках автомобилей еще нет.



Постер с анонсом Beijing X5 и Beijing X7 Plus / Фото HuaweiCentral

Huawei и BAIC Group уже имели опыт успешного сотрудничества. Ранее они совместно запустили серию из четырех автомобилей ArcFox Alpha S Smart. Они предлагали систему автономного вождения с 9 камерами и 9 радарами и технологию быстрой зарядки от компании Huawei.