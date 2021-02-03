Компания Huawei продолжает активно работать над своей фирменной операционной системой HarmonyOS, которую разрабатываются как альтернативу Android. Интересно, что дизайном операционка Huawei очень напоминает Android 10.

Источник: AndroidAuthority

Сейчас HarmonyOS находится на стадии тестирования. Правда, доступ к оценке ОС осложнялся ограниченным доступом к бета-версии. Однако блогер Рон Амадео таки сумел протестировать операционную систему, а также поделился отзывами.

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Что известно о HarmonyOS

По словам блогера, HarmonyOS очень напоминает Android 10, а отличий он не заметил. Он описывает HarmonyOS как Android с оболочкой EMUI и несколькими небольшими изменениями.

Так может выглядеть интерфейс HarmonyOS

При этом оболочку он называет "точной копией версии EMUI", которую Huawei устанавливает на свои смартфоны с Android.

По словам Амадео, HarmonyOS является больше форком (ответвлением) Android, чем отдельной операционной системой:

Форк Android и запуск собственной операционной системы с ребрендингом – это нормально. Но будьте откровенны. Скажите "HarmonyOS – это форк Android". Не называйте HarmonyOS "совершенно новой", если мы видим обратное.

Ранее топ-менеджер Huawei заявил, что HarmonyOS не является копией iOS или Android. Также инсайдеры сообщали, что операционную систему должны презентовать в феврале этого года.