В Украине осуществляют уникальные космические разработки. В частности, в Харькове изготовили и испытывают первый отечественный ионно-плазменный двигатель. Аппарат управляет спутниками и кораблями вне земной орбиты. Он мощнее и экономичнее мировых аналогов.

Источник: 24 канал

У этого аппарата хватит сил на путешествие с Земли на Венеру и обратно, домой. Двигатель стал детищем ученых и инженеров Харьковского авиационного института и предприятия FED. Над ним работали 2 года.

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Недавно техника прошла первые практические испытания.

Что известно об аппарате

Ионно-плазменный двигатель испытывают в барокамере. За стеклом – буквально космос.

Основная черта этого двигателя – очень высокая скорость этих частиц. Она достигает 130 километров в секунду,

– сказал один из ученых.

Разработчики заверили что украинские ионно-плазменные двигатели на 25% лучше мировых аналогов по нескольким параметрам. Таких мощных никто до сих пор не делал. Двигатель, который весит 2,5 килограмма, может двигать 12 тонный космический аппарат. Также двигатель является более экономным, ведь способен работать 17 лет на 50 килограммах топлива.

Наш двигатель однозначно имеет ресурс примерно в 2 раза выше, чем любой другой существующий. В космосе, без применения этих двигателей будущее просто невозможно,

– подчеркнул руководитель испытательной лаборатории Андрей Лоян.

О чем мечтают инженеры

Инженеры мечтают, чтобы их разработку использовали для полета между планетами. По их словам, мощности украинского двигателя хватит на полет и возвращение спутника или межпланетного корабля назад.



Аппарат испытывают в барокамере / Скриншот с видео

Кто за границей заинтересовался аппаратом

Одновременно аппаратом уже заинтересовались:

Китай;

Турция;

Германия;

также фирма, которая работает с Илоном Маском.

Украинские инженеры также будут предлагать свое изобретение для внеземного экопроекта.

Японская компания Mitsubishi объявила о проекте создания, ну, скажем так, уборщика космического мусора. То есть, это космический трактор, который будет двигаться с орбиты на орбиту и собирать мусор,

– сообщил председатель правления ао FED Виктор Попов.

Сколько денег потратили на аппарат

В FED уже потратили на разработку и первые месяцы испытаний 6 миллионов долларов. И пока первые полеты на ионно-плазменном двигателе только в планах на 2022 год.

Другая разработка FED и авиационного института уже в феврале будет в космосе. В течение 4 лет инженеры создавали совершенно новую систему охлаждения для американского спутника-гиганта.