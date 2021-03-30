Недавно стало известно, что новое поколение Xiaomi Mi Mix все-таки выйдет, но будущая новинка получит название Xiaomi Mi Mix Fold. Название намекает, что у него будет гибкий дисплей. Сейчас в сети опубликовали китайскую версию постера, в которой есть характеристики устройства.

Это подтверждает, что Xiaomi Mi Mix Fold станет первым коммерческим смартфоном Xiaomi, который оснащен изогнутым экраном.

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Напомним, первый прототип такого смартфона производитель показал еще в 2019 году. Кроме того, это первый в мире смартфон с жидкостной линзой, которая сможет изменять фокусное расстояние.

Что известно о Mi Mix Fold

Внешне Xiaomi Mi Mix Fold напоминает Samsung Galaxy Fold, его гибкий экран прячется внутри корпуса, а снаружи остается дополнительный экран.



Смартфон Xiaomi Mi Mix Fold / Фото ixbt.com

Как показывает изображение, основной экран имеет диагональ 8,01 дюйма и разрешение 2K и может отображать 1,1 миллиарда цветов. Смартфон построен на базе флагманской однокристальной системы Qualcommm Snapdragon 888.

Разрешение основной камеры составляет 108 Мп. Еще одной изюминкой устройства должна стать звуковая система на рынке смартфонов: в нем установлено сразу четыре динамика Harman/Kardon.