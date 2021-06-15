Умные часы Samsung Galaxy Watch4 представят в ближайшее время. Они уже прошли сертификацию Федеральной комиссии по связи США. Последняя предоставила новые подробности об устройствах.

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Характеристики Samsung Galaxy Watch4

Версия с поддержкой Wi-Fi имеет номер SM-R880.

Модель с модемом LTE обозначена как SM-885U.

Оба устройства оснащены двухдиапазонным модулем Wi-Fi, NFC, GNSS и Bluetooth.

Также в документации говорится о возможности воспроизведения музыки с собственной флешпамяти.

Обе модели будут поддерживать беспроводную зарядку мощностью 5 Вт.

Часы будут работать под управлением операционной системы Wear OS с фирменной оболочкой OneUI. Ожидается, что Samsung расскажет подробности о новой операционной системе для часов 28 июня на выставке MWC 2021.

Galaxy Watch4 будет доступен в размерах 42 и 46 миллиметров.

Watch Active4 — с корпусами 40 и 42 миллиметра.

Согласно слухам, Samsung начнет продажу Galaxy Watch4 11 августа.

Представят новинку 3 августа.