Характеристики первого смартфона компании Nothing слили в сеть до анонса

Компания Nothing, основанная бывшим владельцем OnePlus Карлом Пеем, больше года шла к собственному смартфону. О его существовании мы знаем с марта, однако до сих пор не знали характеристик.

Источником данных является инструкция пользователя, оказавшаяся в сети. Согласно ей, "убийцу флагманов", которым в свое время был первый смартфон OnePlus, ожидать не стоит.

Интересно Компания Nothing наконец анонсировала свой первый смартфон: детали раскрывают инсайдеры

Характеристики Nothing Phone (1)

Первый смартфон компании будет оснащен дисплеем AMOLED с поддержкой высокой частоты обновления и расширенного динамического диапазона HDR10+.

Экран смартфона будет полностью охватывать цветовые гаммы sRGB/DCI-P3.

Будет работать все на процессоре Snapdragon 778G – прошлогодней, но еще актуальной модели чипа, основанного на 6-нанометровом техпроцессе с поддержкой 5G. Это значит, что нас ожидает не флагманская модель. Сегодня флагманы оснащают топовым Snapdragon 8 Gen 1, а прошлогодние работали на Snapdragon 888 или Snapdragon 888 Plus.

– прошлогодней, но еще актуальной модели чипа, основанного на 6-нанометровом техпроцессе с поддержкой 5G. Это значит, что нас ожидает не флагманская модель. Сегодня флагманы оснащают топовым Snapdragon 8 Gen 1, а прошлогодние работали на Snapdragon 888 или Snapdragon 888 Plus. Оперативной и постоянной памяти, судя по всему, будет лишь одно сочетание: 8/128 гигабайт .

. Ничего впечатляющего не стоит ждать и от камеры. Это будет 50-мегапиксельный основной датчик , а также 8- и 2-мегапиксельный вспомогательные. Конечно, нельзя исключать возможности, что компания подключит современные алгоритмы обработки изображения, наподобие Google, и покажет новый уровень съемки. Однако надежды на это мало, учитывая выбранный процессор.

, а также 8- и 2-мегапиксельный вспомогательные. Конечно, нельзя исключать возможности, что компания подключит современные алгоритмы обработки изображения, наподобие Google, и покажет новый уровень съемки. Однако надежды на это мало, учитывая выбранный процессор. Фронтальная камера будет 32-мегапиксельной.

Будет питать смартфон аккумулятор на 4 500 миллиампер-часов.

В тексте также упомянута беспроводная зарядка. Возможно, вместе со смартфоном компания выпустит и собственное зарядное устройство для этого, ведь пока индустрия не разработала для этого какого-то единого стандарта.

На борту будет Android 12 и собственная оболочка NothingOS.

Кстати, вместе с анонсом Nothing Phone в марте Карл Пей показал бета-версию Nothing Launcher – тестовый вариант лаунчера, который будет установлен на смартфоне. Он все это время был доступен для загрузки на некоторые смартфоны в магазине Google Play и позволял испытать будущий интерфейс операционной системы.

Точная дата выхода смартфона неизвестна, однако компания говорит, что это будет летом.