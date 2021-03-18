Появились характеристики неанонсированного iPad Pro и дата анонса
Инсайдеры рассказали детали о предстоящей новинке от Apple – планшете iPad Pro. В частности, источники назвали дату анонса новинки и ее ключевые характеристики.
Источник:Bloomberg
Инсайдеры говорят, что новинка будет оснащена разъемом Thunderbolt, который является идентичным порту USB Type-С, при этом имеет значительно больше возможностей.
Интересно Три причины, почему пользователи iPhone переходят на Android
В частности, новый девайс можно будет подсоединять к внешним дисплеям и расширять его функциональность с помощью дополнительных аксессуаров.
Такой разъем использован в компьютерах Mac, при этом не требует новых блоков питания, а также предоставляет значительно более высокую скорость передачи данных по сравнению с USB.
Что еще известно об iPad Pro
По информации источника, новый iPad Pro получит улучшенную камеру, по сравнению с предшественником. Модель будет доступна в двух конфигурациях – с диагональю дисплея 11 и 12,9 дюйма. При этом старшая версия планшета будет оснащена матрицей Mini LED.
Когда покажут
Ранее была информация, что 23 марта Apple проведет презентацию. Именно в рамках этого события должны были бы показать iPad Pro. Сейчас инсайдеры говорят, что анонс состоится в апреле этого года.
Поделиться новостью