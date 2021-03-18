Инсайдеры рассказали детали о предстоящей новинке от Apple – планшете iPad Pro. В частности, источники назвали дату анонса новинки и ее ключевые характеристики.

Инсайдеры говорят, что новинка будет оснащена разъемом Thunderbolt, который является идентичным порту USB Type-С, при этом имеет значительно больше возможностей.

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В частности, новый девайс можно будет подсоединять к внешним дисплеям и расширять его функциональность с помощью дополнительных аксессуаров.

Такой разъем использован в компьютерах Mac, при этом не требует новых блоков питания, а также предоставляет значительно более высокую скорость передачи данных по сравнению с USB.

Что еще известно об iPad Pro

По информации источника, новый iPad Pro получит улучшенную камеру, по сравнению с предшественником. Модель будет доступна в двух конфигурациях – с диагональю дисплея 11 и 12,9 дюйма. При этом старшая версия планшета будет оснащена матрицей Mini LED.

Когда покажут

Ранее была информация, что 23 марта Apple проведет презентацию. Именно в рамках этого события должны были бы показать iPad Pro. Сейчас инсайдеры говорят, что анонс состоится в апреле этого года.