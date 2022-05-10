Вместе с ним в этом году выйдет еще три модели iPhone. Среди них, как сообщают, не будет версии mini, которая в прошлом году не получила ожидаемую популярность среди пользователей.

Интересно Apple готовит iPhone с двумя дополнительными E Ink-дисплеями

Характеристики iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro будет оснащен 6,06-дюймовым OLED-экраном разрешением 2532х1170 пикселей с плотностью 460 пикселей на дюйм и поддержкой адаптивной частоты обновления изображения до 120 герц.

Экран будет выполнен по технологии LPO, поэтому минимальная частота обновления может составлять 1 герц.

Сердцем смартфона станет новейшая однокристальная система Apple A16 Bionic, которая производится силами TSMC по 4-нанометровому техпроцесса .

. Источник подтверждает, что подобная платформа будет устанавливаться только в iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Две более молодые версии будут использовать прошлогоднюю платформу Apple A15.

Оперативной памяти стандарта LPDDR5 предусмотрено 6 гигабайт. Модели iPhone 14 и iPhone 14 Max будут использовать оперативную память LPDDR 4x, как предыдущее поколение.

Модели iPhone 14 и iPhone 14 Max будут использовать оперативную память LPDDR 4x, как предыдущее поколение. На выбор будут доступны версии со 128, 256, 512 гигабайтами или 1 терабайтом постоянной памяти.

Ширина рамки дисплея составит всего 1,95 миллиметра – почти на 20 процентов уже, чем у предшественника. Рамка смартфона будет выполнена из титанового сплава, что сделает его легче. Сейчас рамка производится из нержавеющей стали.

Ожидается, что iPhone 14 Pro будет поддерживать быструю зарядку мощностью 35 ватт.

Кроме того, смартфон будет соответствовать степени защиты IP68.

Камера и вырез

В основной камере будет установлен новый датчик изображения разрешением 48 мегапикселей оптического формата F/1,3 дюйма.

оптического формата F/1,3 дюйма. Сообщается, что он сможет записывать видео разрешением 8K.

Два дополнительных модуля сохранят свои привычные 12 мегапикселей.

В этом году модель Pro избавится от знаменитого "чубчика", который так раздражает пользователей. Вместо него экран получит два выреза.

Цена

Цена устройства будет начинаться от 1100 долларов за 6/128 гигабайт.