Вместе с ним в этом году выйдет еще три модели iPhone. Среди них, как сообщают, не будет версии mini, которая в прошлом году не получила ожидаемую популярность среди пользователей.
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Характеристики iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro будет оснащен 6,06-дюймовым OLED-экраном разрешением 2532х1170 пикселей с плотностью 460 пикселей на дюйм и поддержкой адаптивной частоты обновления изображения до 120 герц.
- Экран будет выполнен по технологии LPO, поэтому минимальная частота обновления может составлять 1 герц.
- Сердцем смартфона станет новейшая однокристальная система Apple A16 Bionic, которая производится силами TSMC по 4-нанометровому техпроцесса.
- Источник подтверждает, что подобная платформа будет устанавливаться только в iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Две более молодые версии будут использовать прошлогоднюю платформу Apple A15.
- Оперативной памяти стандарта LPDDR5 предусмотрено 6 гигабайт. Модели iPhone 14 и iPhone 14 Max будут использовать оперативную память LPDDR 4x, как предыдущее поколение.
- На выбор будут доступны версии со 128, 256, 512 гигабайтами или 1 терабайтом постоянной памяти.
Ширина рамки дисплея составит всего 1,95 миллиметра – почти на 20 процентов уже, чем у предшественника. Рамка смартфона будет выполнена из титанового сплава, что сделает его легче. Сейчас рамка производится из нержавеющей стали.
Камера и вырез
- В основной камере будет установлен новый датчик изображения разрешением 48 мегапикселей оптического формата F/1,3 дюйма.
- Сообщается, что он сможет записывать видео разрешением 8K.
- Два дополнительных модуля сохранят свои привычные 12 мегапикселей.
В этом году модель Pro избавится от знаменитого "чубчика", который так раздражает пользователей. Вместо него экран получит два выреза.
Цена
Цена устройства будет начинаться от 1100 долларов за 6/128 гигабайт.