Хаос и манипуляция: инвесторы Twitter подали в суд на Илона Маска

Илон Маск в беде. Инвесторы сформировали коллективный иск против миллиардера из-за его манипуляций с приобретением Twitter. Мол, действия будущего владельца соцсети негативно повлияли на компанию и вообще нечестны.

Нынешние владельцы компании жалуются, что процесс приобретения очень хаотичен. Это сильно повлияло на цену акций и сделало ее нестабильной.

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Детали иска

Как пишет источник, в предложенном коллективном иске, поданном в среду, 25 мая, акционеры Twitter утверждают, что Маск нарушил корпоративное законодательство Калифорнии сразу по нескольким пунктам, и при этом занимался манипулированием рынком.

В одном из обвинений они утверждают, что Маск получил финансовую выгоду, отложив раскрытие информации о своей доле в Twitter, и временно скрыв свой план в начале апреля стать членом правления социальной сети.

Маск также скупил акции Twitter в то время, когда знал инсайдерскую информацию о компании, основанную на частных беседах с членами Совета директоров и руководителями, включая бывшего генерального директора Джека Дорси, давнего друга Маска, и генерального директора Silver Lake Эгона Дурбана, члена правления Twitter, чья фирма ранее инвестировала в SolarCity до того, как Tesla приобрела его.

Следующее обвинение касается того, что Маск нарушил законы Калифорнии, посеяв сомнения в том, завершит ли он сделку после подписания контракта на покупку.

В жалобе акционеров добавляется, что все заявления по поводу ботов направлены только на то, чтобы сбить цену или сорвать сделку.

Здесь речь идет о заявлении по поводу ботов. Ранее в этом месяце Маск заявил, что приостанавливает приобретение Twitter , чтобы узнать больше о количестве фейковых аккаунтов и автоматизированных страниц. По его мнению, оценка компании, показавшая наличие только 5 процентов ботов, недостоверна, а на самом деле их от 20 до 90 процентов . Миллиардер потребовал новых проверок, а нынешний CEO компании Параг Агравал ответил ему, что это просто невозможно сделать в том виде, в каком это видит Маск.

Маск продолжал делать заявления, отправлять твиты и вести себя так, чтобы вызвать сомнения в сделке и существенно снизить акции Twitter, создать рычаги, которые Маск надеялся использовать, чтобы либо отказаться от покупки, либо пересмотреть цену покупки на целых 25 процентов, что, если это будет выполнено, приведет к сокращению суммы покупки на 11 миллиардов долларов,

– говорится в коллективном иске.

Все это привело к тому, чтоХотя сразу после новостей, что Маск стал одним из акционеров, купив 9 процентов ценных бумаг Twitter, выросла на 25 процентов.

Дело уже подано в суд Северного округа Калифорнии, акционеры добиваются суда присяжных. Как компания, так и Маск от комментариев отказались.