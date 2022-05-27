Нынешние владельцы компании жалуются, что процесс приобретения очень хаотичен. Это сильно повлияло на цену акций и сделало ее нестабильной.
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Детали иска
Как пишет источник, в предложенном коллективном иске, поданном в среду, 25 мая, акционеры Twitter утверждают, что Маск нарушил корпоративное законодательство Калифорнии сразу по нескольким пунктам, и при этом занимался манипулированием рынком.
- В одном из обвинений они утверждают, что Маск получил финансовую выгоду, отложив раскрытие информации о своей доле в Twitter, и временно скрыв свой план в начале апреля стать членом правления социальной сети.
- Маск также скупил акции Twitter в то время, когда знал инсайдерскую информацию о компании, основанную на частных беседах с членами Совета директоров и руководителями, включая бывшего генерального директора Джека Дорси, давнего друга Маска, и генерального директора Silver Lake Эгона Дурбана, члена правления Twitter, чья фирма ранее инвестировала в SolarCity до того, как Tesla приобрела его.
- Следующее обвинение касается того, что Маск нарушил законы Калифорнии, посеяв сомнения в том, завершит ли он сделку после подписания контракта на покупку.
- В жалобе акционеров добавляется, что все заявления по поводу ботов направлены только на то, чтобы сбить цену или сорвать сделку.
Маск продолжал делать заявления, отправлять твиты и вести себя так, чтобы вызвать сомнения в сделке и существенно снизить акции Twitter, создать рычаги, которые Маск надеялся использовать, чтобы либо отказаться от покупки, либо пересмотреть цену покупки на целых 25 процентов, что, если это будет выполнено, приведет к сокращению суммы покупки на 11 миллиардов долларов,
– говорится в коллективном иске.
Дело уже подано в суд Северного округа Калифорнии, акционеры добиваются суда присяжных. Как компания, так и Маск от комментариев отказались.