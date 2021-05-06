Коли закінчиться необмежений доступ до Google Фото

1 червня 2021 року нові фотографії і відео почнуть враховуватися при завантаженні у сховище облікового запису Google. Користувачы отримають 15 ГБ безкоштовно, а за більший обсяг доведеться доплачувати, купивши підписку Google One. Про це Google попереджала ще у листопаді 2020 року.

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Що буде з фото завантаженими раніше

Оскільки для фото й відео, завантажених до 1 червня, обсяг не обмежений, користувачам варто заздалегідь потурбуватися зберігши в Google Фото усі свої важливі моменти. Фото завантажені до 1 червня не враховуватимуться новими правилами.

Варто зазначити, що для певної категорії користувачів все залишиться як і раніше. Власники Pixel 5 і інших моделей серії Pixel зможуть завантажувати з цих смартфонів необмежену кількість фотографій і відео у високій якості в безкоштовне сховище.

Скільки коштує підписка Google One

Тим, хто не володіє телефоном Pixel, доведеться купити підписку Google One, яка додасть 100 гігабайтів. Є два варіанти оплати: