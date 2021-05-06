Когда закончится неограниченный доступ к Google Фото

1 июня 2021 года новые фотографии и видео начнут учитываться при загрузке в хранилище учетной записи Google. Пользователи получат 15 ГБ бесплатно, а за больший объем придется доплачивать, купив подписку Google One. Об этом Google предупреждала еще в ноябре 2020 года.

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Что будет с фото загруженными ранее

Поскольку для фото и видео, загруженных до 1 июня, объем не ограничен, пользователям стоит заранее позаботиться, сохранив в Google Фото все свои важные моменты. Фото загружены до 1 июня не будут учитываться новым правилам.

Стоит отметить, что для определенной категории пользователей все останется по-прежнему. Владельцы Pixel 5 и других моделей серии Pixel смогут загружать из этих смартфонов неограниченное количество фотографий и видео в высоком качестве в бесплатное хранилище.

Сколько стоит подписка Google One

Тем, кто не владеет телефоном Pixel, придется купить подписку Google One, которая придаст 100 гигабайт. Есть два варианта оплаты: