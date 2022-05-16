WordPress – это система управления содержимым сайтов. Она имеет открытый исходный код и в силу своей относительной простоты широко применяется для создания разнообразных блогов, сервисов, сложных ресурсов. Встроенная система тем и плагинов позволяет конструировать на основе WordPress практически любые веб-проекты.

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Что известно

Зараженные ресурсы используются для перенаправления пользователей на мошеннические страницы и разные вредоносные сайты.

По данным экспертов, в общей сложности компрометации уже подверглись более 6600 сайтов.

Вредоносный код внедряется в разные файлы взломанных сайтов, базы данных и базовые файлы WordPress.

Злоумышленники пытаются поместить свой вредоносный код в любые файлы формата .js, содержащие в своем имени "jQuery".

При этом он способен избежать обнаружения и скрыть свою активность.

Как правило, переадресации ведут на фишинговые страницы, загрузку вирусов, рекламные баннеры или генерируют еще больше перенаправлений.

Так, использование кода на взломанном сайте создает новый элемент скрипта с доменом legendtable[.] com как источник.

Этот домен обращается ко второму внешнему домену – local[.]drakefollow[.] com, который обращается к другому.

Таким образом создается целая цепочка, через которую проходит посетитель, пока не будет перенаправлен на какой-нибудь конечный вредоносный ресурс.

Перед тем как попасть на конечную целевую страницу, некоторые посетители попадают на ложную страницу из CAPTCHA, которая пытается заставить их подписаться на push-сообщения с вредоносного сайта.

Если человек нажмет на поддельную CAPTCHA, он будет получать нежелательную рекламу, даже если сайт не открыт, а реклама будет выглядеть так, будто она исходит из операционной системы, а не из браузера. Также подобные скрытые маневры с push-уведомлениями связаны с одним из наиболее распространенных способов мошенничества с "технической поддержкой". Когда пользователя информируют, что его компьютер заражен вирусом или работает слишком медленно, а чтобы решить проблему, следует позвонить по бесплатному номеру,

– говорят эксперты.

Исследователи говорят, что для первоначальной компрометации сайтов на WordPress злоумышленники используют многочисленные уязвимости в плагинах и темах WordPress, которые проявляются регулярно.

Пока неясно, предпринимает ли компания какие-либо меры для закрытия всех дыр в коде.