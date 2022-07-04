Такие инциденты порой случаются и раньше их преимущественно страдали учетные записи известных людей. Теперь же мошенники выбрали страницу British Army.

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Детали атаки

Министерство обороны Великобритании сообщило, что расследует инцидент. Необычный контент появился в профилях армии 3 июля, доступ к страницам удалось вернуть только поздним вечером.

На YouTube хакеры загрузили видео с Илоном Маском. Старые ролики удалили, изменили имя и фото канала, чтобы он выглядел как канал реальной инвестиционной компании Ark Invest. Хакеры загрузили на страницу серию старых прямых трансляций с участием бывшего генерального директора Twitter Джека Дорси и Илона Маска. Эти записи ранее транслировались в рамках конференции The B Word, проведенной Ark Invest в июне 2021 года. Злоумышленники добавили на видео текст с призывами поучаствовать в мошеннических криптовалютных проектах. В какой-то момент на взломанном канале транслировали сразу четыре прямых эфира, некоторые из них собирали тысячи зрителей.

хакеры загрузили видео с Илоном Маском. Старые ролики удалили, изменили имя и фото канала, чтобы он выглядел как канал реальной инвестиционной компании Ark Invest. Хакеры загрузили на страницу серию старых прямых трансляций с участием бывшего генерального директора Twitter Джека Дорси и Илона Маска. Эти записи ранее транслировались в рамках конференции The B Word, проведенной Ark Invest в июне 2021 года. Злоумышленники добавили на видео текст с призывами поучаствовать в мошеннических криптовалютных проектах. В какой-то момент на взломанном канале транслировали сразу четыре прямых эфира, некоторые из них собирали тысячи зрителей. В Twitter, который имеет 363 тысяч подписчиков, появилась реклама раздачи бесплатных NFT. Кроме того, хакеры также изменили изображение профиля, биографию и обложку, чтобы создать впечатление, что страница связана с коллекцией The Possessed NFT. Учетная запись делала разные ретвиты о раздаче бесплатных NFT, а в закрепленном твите разместили ссылку на мошеннический NFT-проект.

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Так выглядел твиттер британской армии после атаки / Фото The Guardian



Так выглядел твиттер британской армии после атаки / Фото The Guardian

"Нам известно о взломе армейских аккаунтов в Twitter и YouTube, ведется расследование. Армия чрезвычайно серьезно относится к информационной безопасности и работает над проблемой. Пока расследование не будет завершено, было бы некстати давать дальнейшие комментарии", – написали в Министерстве обороны.

Кто стоит за атакой, пока неизвестно.