Хакеры взломали страницу американского эсминца и запустили на ней стрим игры Age of Empires

Учетная запись эсминца USS Kidd на Facebook был скомпрометирован в первые дни октября. В течение нескольких часов каждый, кто заходил на страницу, мог видеть стрим игры Age of Empires.

Когда инцидент заметили, трансляция велась уже 4 часа. Страницу не могли вернуть несколько дней.

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Что известно

В целом, как пишет источник, трансляция запускалась позже еще 5 раз, и каждый раз длилась не менее часа. После этого записи с заголовками "Hahahahaha", "ffffffffffff", "hi guys" и "play game" были доступны на странице еще несколько дней.

Скриншоты трансляций со страницы USS Kidd / скриншоты Task & Purpose

Хакеры не отвечали на комментарии и обращения под трансляцией. Между тем зрители, как пишет источник, отметили плохую игру – большую часть времени неизвестный не делал ничего, или часами добывал древесину и камень, игнорируя советы. Поэтому даже не смог выйти из каменного века.

Что говорят военные

Как сообщают журналисты со ссылкой на пресс-секретаря ВМС Николь Швегман, военные подтверждают факт взлома. Однако никаких подробностей пока нет.

Трансляции уже удалили со страницы.