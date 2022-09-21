Мобилизация свежего мяса: сайты аэропортов россии взломали и публикуют призывы к сопротивлению

Утром 21 сентября российский диктатор путин объявил о мобилизации в россии. Уже во второй половине дня сайты крупнейших аэропортов страны были взломаны, а на их страницах появились призывы к уклонению.

Пока неизвестно, кто именно ответственен за атаку. Одним из первых о ней написал Telegram-канал DC8044 F33d.

Интересно Украинская киберполиция помогла задержать хакера, причастного к атакам на 1 800 компаний

Что известно

Антивоенные призывы появились на сайтах:

аэропорта Пулково (Санкт-Петербург),

аэропортов Екатеринбурга,

Хабаровска,

Уфы,

Благовещенска,

Самары.

По состоянию на 16:19 большинство уже возобновили работу. Хабаровский до сих пор "лежит".

Сумасшедший дед идет ва-банк. Его ставка – наши жизни! Нам обещали взять Киев за 3 дня. Украинцы забрали за 3 часа то, что мы брали 3 месяца. Теперь мобилизация "свежего мяса", чтобы бомбить мирные объекты. С таким же уверенным и агрессивным лицом мы нападали на Украину. Армия на 70% мертва или ранена. Будут мертвы и другие,

– написали хакеры.



Изображение, опубликованное хакерами / Фото с сайта аэропорта Хабаровска

При этом они добавляют, что Украина уже выиграла, и вопрос лишь в том, "насколько сильно" проиграет россия. Граждан призвали не выходить из дома, поскольку повестки якобы уже раздают на улицах. Если кого-то призовут в армию, то хакеры рекомендуют сдаваться с техникой.

Судя по тексту и призывам, можно заподозрить, что за атакой стоят именно украинские хакеры, а не российские.