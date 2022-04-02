Хакеры взломали сайт российской Объединенной авиастроительной корпорации "Сухой"
Сайт Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) "Сухой" не работает из-за хакерской атаки. Ранее на нем появилось сообщение о критике действий России в Украине. В настоящее время ресурс не работает.
Об изломе сайта корпорации "Сухой" сообщают российские СМИ со ссылкой на генерального директора Юрия Слюсара.
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Он также задекларировал поддержку преступного режима Путина.
Мы поддерживаем президента. На жалкие уколы ответим еще более ударным трудом. Наша задача – дать стране крылья,
– сказал Слюсарь.
Что известно о компании "Сухой"
ПАО "Компания "Сухой", ранее ДУП "АВПК "Сухой" – российская компания, занимающаяся разработкой, производством, маркетингом, обучением летному персоналу, послепродажному обслуживанию, включая поставки запасных частей и оборудование боевых и гражданских самолетов марки "Су" и "Бе".
Недавние хакерские атаки на Россию
- Хакеры группы Anonymous обнаружили и обнародовали в сети приказ Минобороны России о подготовке фейков по поводу жестокого обращения вроде бы украинскими военными с российскими пленными.
- Группа сломала пропагандистское ТВ и похитили 870 гигабайтов данных.
- Anonymous хакнули сервер Липецкого завода, где оккупанты делают запчасти для ЗРК.
- Под атаку попало и благотворительное крыло РПЦ. Хакеры слили 15 гигабайтов данных.