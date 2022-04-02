Хакеры взломали сайт российской Объединенной авиастроительной корпорации "Сухой"

Сайт Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) "Сухой" не работает из-за хакерской атаки. Ранее на нем появилось сообщение о критике действий России в Украине. В настоящее время ресурс не работает.

Об изломе сайта корпорации "Сухой" сообщают российские СМИ со ссылкой на генерального директора Юрия Слюсара.

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Он также задекларировал поддержку преступного режима Путина.

Мы поддерживаем президента. На жалкие уколы ответим еще более ударным трудом. Наша задача – дать стране крылья,

– сказал Слюсарь.

Что известно о компании "Сухой"

ПАО "Компания "Сухой", ранее ДУП "АВПК "Сухой" – российская компания, занимающаяся разработкой, производством, маркетингом, обучением летному персоналу, послепродажному обслуживанию, включая поставки запасных частей и оборудование боевых и гражданских самолетов марки "Су" и "Бе".

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