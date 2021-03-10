Неизвестные хакеры взломали систему безопасности стартапа Verkada, которая предлагает услуги по видеонаблюдению для корпоративных клиентов, и получили доступ к более 150 тысяч видеокамерам. Злоумышленники наблюдали за происходящим на фабриках Tesla, в школах, тюрьмах, больницах и отделениях полиции.

Журналист Bloomberg связался со злоумышленниками и те подтвердили информацию о взломе. Они рассказали, что сначала вошли в аккаунт с логином "Super Admin" который нашли в сети, а позже использовали возможности камер для получения root-доступа и удаленного управления.

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Что увидели хакеры

Хакеры могли просматривать видео из женских клиник, психиатрических больниц и даже офисов самой компании Verkada. Журналист издания успел посмотреть допрос в отделении полиции в Стоутоне и одно видео с фабрики Tesla в Шанхае. Кроме этого, злоумышленники получили полный доступ ко всему видеоархиву всех клиентов компании.



Фабрика Tesla в объективе взломанной камеры видеонаблюдения / Фото Bloomberg

Один из участников группы, вломавшей Verkada, заявил, что вся ситуация свидетельствует о том, насколько широко применяется видеонаблюдение и как мало внимания уделяется системам безопасности. По его словам, подобные компании преследуют только одну цель – прибыль.

Реакция компании Verkada

После того как репортер Bloomberg связался с Verkada и сообщил о взломе, компания отреагировала, отключив все учетные записи внутренних администраторов, чтобы прервать несанкционированный доступ.

Представитель стартапа отметил, что служба безопасности занялась исследованиями уязвимостей и сообщила об инциденте правоохранительным органам

Принятые меры закрыли доступ хакерам к камерам.

Verkada – это стартап из Кремниевой долины, предоставляет, по их словам, безопасный удаленный доступ к видеонаблюдению. Компания предлагает своим клиентам возможности видеоаналитики с распознаванием лиц и идентификацией транспортных средств.