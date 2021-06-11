Среди данных, которые попали в руки злоумышленников, есть исходящие коды игр и внутренние инструменты студии. EA взлом признала, но уверяет, что данные пользователей не пострадали.

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Что украли хакеры

Всего украли 780 гигабайтов данных. Среди них:

исходные коды FIFA 21 и Frostbite.

движка, которая лежит в основе множества игр EA, включая Battlefield, FIFA, Madden и Star Wars.

Хакеры уже начали рекламировать свои "трофеи" на хакерских сайтах с целью продажи. Представитель EA уже подтвердил, что выставленная на продажу информация была украдена хакерами. При этом EA уверяет, что они не смогли добраться до личных данных игроков и, таким образом, конфиденциальность пользователей не пострадала.

Мы расследуем недавний инцидент вторжения в нашу сеть, в ходе которого было похищено ограниченное количество игрового исходного кода и сопутствующих инструментов. Доступ к данным игроков не был получен, и у нас нет оснований полагать, что существует какой-либо риск для конфиденциальности пользователей. После инцидента мы уже внесли улучшения в систему безопасности и не ожидаем, что это повлияет на наши игры и бизнес,

– комментирует представитель компании.

Electronic Arts начала работу с представителями правоохранительных органов и другими экспертами.