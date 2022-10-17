Хакеры атакуют российские магазины военного снаряжения

Российские СМИ сообщают о постоянных хакерских атаках на магазины с военным обмундированием. Максимальная мощность DDoS-атак составляла 100 тысяч запросов в секунду.

Представители российской компании по предотвращению кибератак StormWall в конце сентября 2022 года зафиксировали всплеск DDoS-атак на интернет-магазины по продаже военного обмундирования. Сообщается, что до объявления мобилизации в стране их не было.

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Что известно

Как пишет российский источник, атакам подверглись более 70 магазинов.

В общей сложности было атаковано более 70 интернет-магазинов в десяти регионах России, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Казань, Воронеж, Мурманск и другие города. Были атакованы такие крупные интернет-магазины, как Gorsing, Voenrus, Rusarmyshop и многие другие.

– говорят в StormWall.

Всплеск атак произошел во время проведения мобилизации в России, когда будущие оккупанты начали массово обращаться в интернет-магазины по продаже военного обмундирования.

Максимальная мощность DDoS-атак на военные интернет-магазины составила 100 тысяч запросов в секунду. И хотя это атака средней мощности, большинство магазинов не использовало профессиональную защиту, поэтому этого оказалось вполне достаточно, чтобы вывести из строя их сайты. Продолжительность атак составляла от нескольких часов до нескольких дней.

Пока неизвестно, кто именно стоит за этими атаками. Официальный телеграм-канал IT-Армии Украины пока молчит об этом, однако российские СМИ уже успели обвинить во всем украинских хактивистов.

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