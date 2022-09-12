Секретные данные НАТО продают в даркнете: что в них и где хакеры их взяли

Неизвестные хакеры выставили на продажу данные НАТО, похищенные в ходе атаки на одну из стран альянса. Интересно, что там даже не знали о факте взлома, пока информация не появилась в интернете.

По информации СМИ, атаке подвергся Генеральный штаб Вооруженных сил Португалии. Злоумышленникам удалось похитить секретные документы НАТО.

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Что известно

Ссылаясь на собственные источники, журналисты пишут, что в Генштабе узнали об атаке уже после того, как хакеры опубликовали образцы украденных данных в даркнете, сообщив, что продадут полный дамп заинтересованным лицам.

Первыми на предложение продать секретные данные обратили внимание агенты американской киберразведки, сообщившие о своей находке посольство США в Лиссабоне, а дипломаты уже предупредили правительство Португалии об утечке.

В настоящее время эксперты из Управления национальной безопасности и Национального центра по кибербезопасности Португалии занимаются расследованием произошедшего.

Это была растянутая во времени и тайная кибератака с помощью ботов, запрограммированных на выявление такого рода документов, которые впоследствии похищали в несколько этапов,

– говорит источник, близкий к расследованию.

Неясно, какая информация оказалась в руках преступников, но те же неназванные источники сообщили, что в утечку попали "чрезвычайно серьезные" документы, а их распространение может спровоцировать в НАТО настоящий кризис доверия к Португалии.

Официальных заявлений о том, что произошло от португальских властей, пока не поступало.