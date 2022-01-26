Хакеры утверждают, что взломали белорусскую железную дорогу: известны причины и требования

Хакерская группа, называющая себя "белорусские киберпартизаны", 24 января заявила об успешной атаке на белорусскую железную дорогу. Они зашифровали серверы и рассказали о причинах своих действий.

Активисты заявили, что поводом для взлома послужил тот факт, что Россия использовала белорусскую железную дорогу для переброски войск и техники. О деталях хакеры рассказали не только в твиттере, но и на своем канале в Telegram. Между тем мировые СМИ, в частности издание Bloomberg, уже активно освещают эту тему.

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Что известно

Одно из требований хакеров – освобождение политзаключенных, а также недопущение дальнейшего использования транспортной инфраструктуры Белорусской железной дороги для передвижения российских войск.

Хакеры сообщили что зашифровали некоторые из серверов, базы данных и рабочих станций.

Вместе с тем, они не задели системы автоматизации и защиты из соображений безопасности.

Свою кибер кампанию они назвали "Ад".

Бэкапы, из которых можно восстановить утраченные данные, по словам хакеров, уничтожены.

"По команде террориста Лукашенко Белорусская железная дорога позволяет оккупационным войскам войти на нашу землю. Мы зашифровали некоторые серверы, базы данных и рабочие станции BR, чтобы нарушить ее работу. Системы автоматизации и безопасности не подверглись воздействию, чтобы избежать чрезвычайных ситуаций.

У нас есть ключи шифрования, и мы готовы вернуть системы Белорусской железной дороги в нормальный режим. Наши условия: освобождение 50 политических заключенных, которые больше всего нуждаются в медицинской помощи. Предотвращение присутствия российских войск на территории Беларуси."

В своем Telegram-канале активисты поделились скриншотами из взломанных систем, показав, что у них есть доступ к внутренним системам, серверам резервного копирования Veeam, контроллеру домена Windows и серверу резервного копирования, который содержит десятки терабайт данных. На одном из скриншотов видно, что онлайн-касса Белорусской железной дороги выдает ошибку при выполнении SQL-запроса.

Комментарии власти и оппозиции

На сайте Белорусской железной дороги тем временем появилось сообщение о временных неполадках. Сообщается, что "По техническим причинам временно недоступны сервисы оформления электронных проездных документов". Интересно, что официальное сообщение не упоминает о кибератаке и вообще не сообщает о природе сбоя и сроках его устранения.

Представители Белорусской железной дороги не ответили на просьбу издания Bloomberg о комментариях.

Между тем Франак Вячорка, старший советник лидерки белорусской оппозиции Светланы Тихановской описал атаку как "массовую акцию", которая может иметь последствия для развертывания российских войск.

Это может парализовать железнодорожную инфраструктуру, которая использовалась на прошлой неделе для транспортировки российской военной техники и солдат на территорию Беларуси. Мы понимаем, почему они это сделали. Это посылает очень сильный сигнал. А требования хакеров напрямую связаны с будущими военными учениями,

– сказал Вячорка в интервью Bloomberg News.

Напомним, группа хакеров "белорусские киберпартизаны" сформировалась в сентябре 2020 года, после спорных выборов, которые привели к массовым протестам. В состав группы входят около 30 человек, некоторые из которых сосредоточены на том, что группа называет "этическим взломом" белорусских правительственных компьютеров.