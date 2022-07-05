Эксперты называют это вмешательство крупнейшей в истории страны утечкой данных в сфере кибербезопасности. В общей сложности якобы похищено более 23 терабайт данных жителей Китая.

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Что похитили и сколько это стоит

Интересно, что атака и утечка произошли после того, как Китай пообещал улучшить защиту информации пользователей интернета, приказав своим технологическим гигантам обеспечить лучшее ее хранение после жалоб общественности на ненадлежащее управление и злоупотребление.

Согласно информации, размещенной на форуме киберпреступников, база данных содержит следующие данные:

Полные имена.

Адреса.

Даты и места рождения.

ID-карты.

Информацию о преступлениях.

Номера телефонов.

Масштабы утечки, как пишут СМИ, вызвали шок у китайских специалистов по кибербезопасности. Некоторые даже начали сомневаться, что такое действительно могло произойти.

Предложение купить архив с данными появилось на Breach Forums 30 июня, его разместил пользователь под ником ChinaDan. Подтверждений подлинности архива нет, но если он настоящий, то это будет самая большая из известных утечек данных в истории Китая. За весь массив данных хотели 10 биткоинов, что эквивалентно примерно 200 000 долларам США. Тред закрыли 3 июля – к тому моменту за архив предложили только шесть биткоинов. Состоялась ли продажа, неясно.

Как пишет источник, китайские власти, в частности департамент полиции, от комментариев отказались. Также не удалось связаться и с хакером ChinaDan. Тем временем хэштег об утечке данных был заблокирован в соцсети Weibo, где поднял активные обсуждения среди граждан Китая.