Отмечается, что хакеры взломали один поддомен веб-сайта ИКИ, хотя другие поддомены остаются доступными. Компрометированная часть сайта касается проекта Всемирной космической обсерватории (WSO-UV) – аналога космического телескопа "Хаббл", запуск которого запланирован на 2025 год.

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Популярная учетная запись в твиттере, связанная с децентрализованной хакерской группой Anonymous, поделилась подробностями в четверг утром и приписала действия группе, известной как v0g3lSec.

На момент публикации сайт uv.ikiweb.ru был недоступен. Архивная версия веб-сайта, снятая утром 3 марта, содержит сообщение:

Эй, русские подонки... Простите... Космонавты??.. даже не знаем, что сказать. Идите и сделайте хороший сайт, вместо того, чтобы угрожать людям и МКС, услышали?

Последняя часть сообщения касается высказывания главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина: после оглашения США санкций Рогозин намекал на то, что партнерство между NASA и российскими агентствами может прекратиться, что чревато для будущего Международной космической Станции.

Аккаунт YourAnonNews также поделился ссылкой на размещенный в облаке zip-файл, где отмечается, что это слитые данные из Российского космического агентства. The Verge сообщает, что загрузка содержит смесь рукописных форм, PDF-файлов и электронных таблиц, а также описание лунных миссий.

Еще один взлом "Роскосмоса"

Это уже второй взлом "Роскосмоса", произошедший спустя несколько дней после того, как другая группа, связанная с Anonymous, заявила об отключении российских систем управления спутниками. В сообщении в твиттере от группы, работающей под названием NB65, говорилось об отключении системы мониторинга, используемой Российским космическим агентством, хотя подробности проверить не удалось.

Война продолжается не только на фронте, но и в киберпространстве. Все большее количество групп хакеров становятся на сторону Украины и проводят операции против России и ее союзников. Сегодня утечка данных стала стратегическим инструментом.

Помимо NB65, хакерская группа, известная как AgainstTheWest , заявила о взломе ядерной энергетической компании "Росатом".

, заявила о взломе ядерной энергетической компании "Росатом". Ранее группа, действующая под названием Anonymous Liberland, опубликовала 200 ГБ электронных писем, взятых у белорусского оборонного подрядчика Tetraedr.

Интересно, что Дмитрий Рогозин недавно заявил, что Россия больше не будет продавать США "свои лучшие в мире ракетные двигатели". Здесь стоит подчеркнуть, что у России нет никакой монополии на ракетные двигатели и США и весь мир прекрасно обойдутся без них, как обходились ранее.

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