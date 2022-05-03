Группа Stormous имеет неоднозначную репутацию в кругу экспертов по кибербезопасности. Ранее ее уже ловили на лжи о якобы успешных атаках.

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Coca-Cola Шрёдингера

Как заявили сами хакеры, со сломанных серверов компании были украдены финансовые документы, пароли и другая конфиденциальная информация.

Сначала, судя по всему, Stormous обращались к самой Coca-Cola и потребовали от компании связаться с ними, чтобы обсудить возврат информации в обмен на оплату.

Сейчас данные пытаются продать в сети – полностью или по частям – поэтому можно сделать вывод, что от переговоров и выкупа компания отказалась.

Оплату просят в биткойнах. Сумма эквивалентна почти 64400 долларов США.



Сообщения хакеров, в которых они рассказывают, что взломали некоторые серверы Coca-Cola и хотят продать кому-то их содержимое. Размер файла 161 гигабайт, а оплата принимается только криптовалютой. Фото HackerzTrickz/Twitter

Заявление о взломе последовало примерно через неделю после того, как хакеры в своем Telegram-канале опубликовали опрос с перечнем компаний-целей для предстоящей атаки. Большинство подписчиков – 72 процента – проголосовали за Coca-Cola.

Поскольку проголосовали за огромную компанию по производству напитков Coca-Cola, мы взломали некоторые из их серверов и украли более 161 гигабайт.

– написали хакеры.

Stormous также добавила, что открывает магазин в даркнете, где будет продавать данные, украденные у Coca-Cola и других компаний.

Реакция сообщества и компании

Аналитики сомневаются, что такой взлом действительно произошел. Coca-Cola уже заявила, что проводит расследование по факту заявления Stormous, но может оказаться, что это очередная ложь. Около месяца назад Stormous сообщала о краже данных в Министерстве иностранных дел Украины, включая номера телефонов и карт, электронные адреса и пароли. Однако оказалось, что все эти данные уже давно доступны в даркнете и, по сообщениям SOCRadar, распространялись бесплатно.

Stormous также приписывала себе взлом Epic Games и хищению информации о 33 миллионах пользователей магазина Epic Games Store, но и этот случай так и не был подтвержден.