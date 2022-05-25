Новая программа называется Goodwill. Как предполагает Cloudsek, занимающийся мониторингом цифровых рисков, за ней, вероятно, стоит группировка из Северной Кореи.

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Как работают хакеры

После заражения GoodWill шифрует документы, фотографии, видео, базу данных и другие важные файлы на компьютере и делает их недоступными без ключа дешифрования.

Чтобы получить его, жертва должна выполнить три действия, дать подтверждение этому и выложить пост в соцсетях.

Хакеры заставляют отдавать одежду бездомным, покормить пятерых детей из небогатых семей в кафе и пожертвовать деньги тем, кто нуждается в срочной медицинской помощи, но не может себе этого позволить.

Жертв вируса просят, например, записать на видео процесс передачи одежды, а в подтверждение того, что цель действительно покормила детей в Dominos Pizza Hut или KFC – судя по всему, нужно строить именно в эти сети – предоставить фото чеков.

Для того чтобы помочь нуждающимся медицинской помощи, следует отправиться в ближайшую больницу, а после отправить записи из диктофона, снимки и видео.

В завершение нужно сделать публикацию в Instagram или Facebook, показав, что вы "превратились в хорошего человека, став жертвой программы-вымогателя GoodWill".

После выполнения всех трех действий хакеры проверяют отправленные жертвой медиафайлы и ее посты в соцсетях.

Если вся предоставленная информация окажется подлинной, неизвестные преступники поделятся полным набором для дешифрования, который включает в себя основной инструмент дешифрования, файл паролей и видеоурок о том, как восстановить все важные файлы.

Впервые GoodWill был обнаружен в марте 2022 года. С апреля 2022 года создавшей его хакерской группировкой интересуются правоохранительные органы Индии: по их версии, за GoodWill стоят хакеры из КНДР.

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