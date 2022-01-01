Хакеры случайно взломали полицию, а потом сами же отдали ключ дешифровки

Разработчики шифровальщика AvosLocker, сами того не желая, взломали департамент полиции. Поняв свою ошибку, они сами прислали ключ для расшифровки заблокированных файлов.

Где именно произошел этот инцидент, неизвестно. Источник лишь пишет, что полицейский департамент находится где-то в США.

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Что произошло

Атака состоялась еще в прошлом месяце – вирус-шифровальщик похитил данные из атакованной сети.

Как выяснилось впоследствии, слом участка не был преднамеренным, хакеры не знали, кто стал их жертвой.

Когда хакеры поняли, что произошло, они добровольно предоставили пострадавшим бесплатный дешифратор.

Как рассказывает ИБ-исследователь, известный под ником pancak3, злоумышленники отказались сообщить властям, как именно была сломана сеть департамента, так же как и предоставить список украденных файлов.

На этом скриншоте можно увидеть сообщение с извинением от хакеров (обведено красным) и сообщением о том, что хакеры предоставят дешифратор бесплатно. Выше – страница для загрузки этого дешифратора / Скриншот pancak3

Издание Bleeping Computer самостоятельно связалось с одним из операторов AvosLocker и тот рассказал, что группировка не имеет ограничений в выборе целей, однако хакеры стараются избегать шифрования государственных учреждений и больниц.

При этом в AvosLocker уверяют, что избегают государственных учреждений и больниц вовсе не из страха привлечь излишнее внимание правоохранительных органов. По словам хакеров, у правоохранителей "нет юрисдикции" в их стране, а атаки на госучреждения им неинтересны из-за того, что "деньги налогоплательщиков, как правило, трудно достать".