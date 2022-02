News Corp – один из крупнейших в мире медиахолдингов, существующий еще с 1979 года. Он объединяет под одной крышей несколько известных наименований американских газет и даже книжное издательство.

Интересно Новый вирус-шифровальщик требует не деньги, а подписку на YouTube-канал

Что произошло

Атака произошла еще в прошлом месяце.

В документах, предоставленным в Комиссию по ценным бумагам и биржам, сообщается, что за атакой стояли китайские "правительственные" хакеры.

Такая же информация приводится в публикации издания The Wall Street Journal, принадлежащем News Corp.

Злоумышленники, вероятно, получили доступ к электронной почте и документам журналистов и сотрудников ряда изданий и бизнес-подразделений.

Среди них издание The Wall Street Journal и его материнская компания Dow Jones, газета The New York Post, одна британская газета, принадлежащая холдингу , а также штаб-квартира News Corp.

, Известно, что атака началась из-за одного из партнеров компании, предоставляющих облачные услуги.

News Corp заявила, что обнаружила вмешательство в свои ресурсы 20 января 2022 года, после чего наняла компанию Mandiant, работающую в сфере информационной безопасности, для расследования инцидента. Также к расследованию привлекли правоохранительные органы.

Предварительные данные Mandiant показывают, что за атакой стояли люди, "действующие в интересах правительства Китая". Целью операции был, вероятно, сбор разведданных.

К теме Хакер развернул кампанию мести Северной Кореи: год назад кто-то из страны пытался его взломать

Напомним, News Corp владеет также The Sun, Barron's, The Australian, The Times и Market Watch, порталом недвижимости Realtor.com и издательством HarperCollins.

Последние два, похоже, не были целью злоумышленников, очевидно, сосредоточивших свою атаку именно на новостном бизнесе компании.