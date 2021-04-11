В выложенной базе данных содержится самая разнообразная информация о пользователях сети. В частности, их имена и фамилии.
Заметьте Цифра дня: сколько украинцев зарегистрировались в Clubhouse
Какие еще данные обнародовали хакеры
- ссылки на фотографии пользователей;
- даты создания аккаунтов;
- информацию об учетных записях пользователей в других соцсетях;
- количество фолловеров;
- количество людей, за которыми следит каждый пользователь.
Что известно о Clubhouse
- История Clubhouse началась во время карантинной весны 2020 года в Калифорнии. Основали проект экс-разработчики Google Пол Дэвисон и Роган Сет.
- Главной изюминкой соцсети стало исключительно живое общение. Коммуницировать пользователи могут 2 способами: в "комнатах" и "клубах".
- Чтобы стать пользователем Clubhouse, необходимо получить специальный инвайт.
- Сейчас Clubhouse есть только в виде мобильного приложения для iPhone с поддержкой iOS 13. Дэвисон рассказал, что со временем соцсеть станет доступной также на Android. Однако придется подождать как минимум несколько месяцев.