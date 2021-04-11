В выложенной базе данных содержится самая разнообразная информация о пользователях сети. В частности, их имена и фамилии.

Заметьте Цифра дня: сколько украинцев зарегистрировались в Clubhouse

Какие еще данные обнародовали хакеры

  • ссылки на фотографии пользователей;
  • даты создания аккаунтов;
  • информацию об учетных записях пользователей в других соцсетях;
  • количество фолловеров;
  • количество людей, за которыми следит каждый пользователь.

Что известно о Clubhouse

  • История Clubhouse началась во время карантинной весны 2020 года в Калифорнии. Основали проект экс-разработчики Google Пол Дэвисон и Роган Сет.
  • Главной изюминкой соцсети стало исключительно живое общение. Коммуницировать пользователи могут 2 способами: в "комнатах" и "клубах".
  • Чтобы стать пользователем Clubhouse, необходимо получить специальный инвайт.
  • Сейчас Clubhouse есть только в виде мобильного приложения для iPhone с поддержкой iOS 13. Дэвисон рассказал, что со временем соцсеть станет доступной также на Android. Однако придется подождать как минимум несколько месяцев.