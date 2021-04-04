Речь идет о безумном количестве данных пользователей – аж 533 миллионах. Их адреса, электронная почта и биографические сведения стали публичными.
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Масштабный слив данных пользователей фейсбука: что известно
- На одном из хакерских форумов в сети неизвестные злоумышленники опубликовали личные данные сотен миллионов пользователей соцсети фейсбук. Речь о данных более 533 миллионов человек аж из 106 стран.
- Все эти данные можно просмотреть бесплатно. Больше всего пострадали жители Туниса (41 миллион), Италии (36), Соединенных Штатов Америки (32 миллиона учетных записей), Саудовской Аравии (29), Турции и Франции (по 20).
- Интересно, что Украины в перечне пострадавших стран нет, хотя есть соседи – Россия (почти 10 миллионов пользователей) и Польша (2,7 миллиона).
Опубликованные данные – это полные имена, номера телефонов, идентификационные данные фейсбуке, места и даты рождения, биографические сведения, иногда и адреса электронной почты.
Злоумышленники безусловно воспользуются этой огромной базой данных для атак с применением социальной инженерии или попыток взлома,
– убежден технический директор фирмы Hudson Rock Элон Гэл.
Проще говоря – хакеры смогут выдавать себя за других людей с целью совершения мошенничества.
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