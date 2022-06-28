Хакеры объявили войну американским штатам, выступающим против абортов
Источник:Futurism
Группа хакеров, называющая себя SeigedSec, собирается ответить на отмену Верховным судом США права на аборты. Они анонсировали кампанию против правительств тех штатов, которые не дают женщинам права решать самостоятельно.
SeigedSec в основном работает над похищением пользовательских данных у частных компаний. Однако теперь преступники взялись за информацию правительственных органов и других организаций, поддержавших запрет на аборты.
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Что известно о намерениях хакеров
Первые шаги уже сделаны. Группировка утверждает, что украла около 8 гигабайтов данных у штатов Кентукки и Арканзас. Архивы, по их словам, включают в себя личную информацию государственных служащих.
Как и многие, мы также выступаем за выбор, нельзя отказывать в доступе к абортам. Для дополнительного давления на правительство мы организовали утечку многих внутренних документов и файлов, извлеченных из правительственных серверов Кентукки и Арканзаса,
– говорят хакеры, анонсируя свои атаки.
Хакеры в своем телеграм-канале обещают, что атаки на правительственные серверы будут продолжаться и дальше, а также призывают граждан США продолжить протесты.
Верховный суд США лишил американских женщин права на аборт:
- Решение приняли в пятницу, 24 июня. Оно всколыхнуло не только американское, но и мировое сообщество. В США начались протесты.
- Некоторые штаты, в которых действуют законы мгновенного запрета, уже ввели немедленное ограничение права на аборт. Еще несколько готовятся сделать это в ближайшее время в условиях отсутствия общегосударственного разрешения на прерывание беременности.
- Консервативно настроенные американцы празднуют. Их аргументы традиционны: это грех.
- Сторонники в свою очередь разочарованы. Они говорят, что запрет ставит под угрозу жизнь миллионов женщин, давая возможность процветать нелегальным клиникам, условия работы которых никто не контролирует.