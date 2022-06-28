SeigedSec в основном работает над похищением пользовательских данных у частных компаний. Однако теперь преступники взялись за информацию правительственных органов и других организаций, поддержавших запрет на аборты.
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Что известно о намерениях хакеров
Первые шаги уже сделаны. Группировка утверждает, что украла около 8 гигабайтов данных у штатов Кентукки и Арканзас. Архивы, по их словам, включают в себя личную информацию государственных служащих.
Как и многие, мы также выступаем за выбор, нельзя отказывать в доступе к абортам. Для дополнительного давления на правительство мы организовали утечку многих внутренних документов и файлов, извлеченных из правительственных серверов Кентукки и Арканзаса,
– говорят хакеры, анонсируя свои атаки.
Хакеры в своем телеграм-канале обещают, что атаки на правительственные серверы будут продолжаться и дальше, а также призывают граждан США продолжить протесты.
Верховный суд США лишил американских женщин права на аборт:
- Решение приняли в пятницу, 24 июня. Оно всколыхнуло не только американское, но и мировое сообщество. В США начались протесты.
- Некоторые штаты, в которых действуют законы мгновенного запрета, уже ввели немедленное ограничение права на аборт. Еще несколько готовятся сделать это в ближайшее время в условиях отсутствия общегосударственного разрешения на прерывание беременности.
- Консервативно настроенные американцы празднуют. Их аргументы традиционны: это грех.
- Сторонники в свою очередь разочарованы. Они говорят, что запрет ставит под угрозу жизнь миллионов женщин, давая возможность процветать нелегальным клиникам, условия работы которых никто не контролирует.