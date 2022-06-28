SeigedSec в основном работает над похищением пользовательских данных у частных компаний. Однако теперь преступники взялись за информацию правительственных органов и других организаций, поддержавших запрет на аборты.

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Что известно о намерениях хакеров

Первые шаги уже сделаны. Группировка утверждает, что украла около 8 гигабайтов данных у штатов Кентукки и Арканзас. Архивы, по их словам, включают в себя личную информацию государственных служащих.

Как и многие, мы также выступаем за выбор, нельзя отказывать в доступе к абортам. Для дополнительного давления на правительство мы организовали утечку многих внутренних документов и файлов, извлеченных из правительственных серверов Кентукки и Арканзаса,

– говорят хакеры, анонсируя свои атаки.

Стоит отметить, что эти два штата есть среди тех, которые ввели немедленный запрет на аборты. Кроме них, по данным BBC, отличились Арканзас, Южная Дакота, Миссури, Оклахома и Алабама. Миссисипи и Северная Дакота ждут одобрения решения генеральными прокурорами. 29 июня запрет утвердит Вайоминг, а затем присоединится Юта. Через 30 дней после решения Верховного суда аборты станут нелегальными в Айдахо, Теннесси и Техасе.

Хакеры в своем телеграм-канале обещают, что атаки на правительственные серверы будут продолжаться и дальше, а также призывают граждан США продолжить протесты.

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