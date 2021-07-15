Причины отключения ресурсов пока неизвестны. Это может быть распад группировки, ее переформатирование или атака спецслужб.

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Что происходит

Инфраструктура REvil перестала работать еще во вторник утром. Недоступны все сайты в даркнете, через которые злоумышленники взаимодействовали с жертвами своих атак и журналистами. Заблокированными оказались даже учетные записи участников группы на хакерских форумах.

"Все сайты REvil не работают, включая те, по которым проходили платежи и на которых публиковались украденные данные. Публичный представитель группировки – Unknown – удивительно молчалив".

Хакерская группировка REvil известна громкими взломами как частных компаний, так и государственных организаций с целью вымогательства выкупа. В апреле REvil атаковала тайваньского подрядчика Apple и требовала 50 миллионов долларов за украденные чертежи. А уже в мае ее жертвой стал крупнейший в мире поставщик мяса JBS. В начале июля хакеры взломали до 1500 предприятий в десятках стран через Kaseya – американского производителя корпоративного ПО.

Как сообщил представитель источника, ФБР отказывается от комментариев.

"ФБР отказалась комментировать отключение серверов REvil. Сейчас мы еще не знаем, кто несет ответственность. Я склоняюсь к инициированному REvil выключению (ребрендингу) или техническим проблемам".

REvil и еще одну подобную группу хакеров DarkSide, которая в начале мая вывела из строя крупнейший в США нефтепровод, связывают с Россией - они работают по схожим методам. Их вредоносный код во многом унифицирован и всегда проверяет, не находится ли объект взлома в странах СНГ. Поэтому в интернете начали появляться предположения, что исчезновение REvil из сети связано с недавними переговорами Байдена и Путина, в рамках которых немалую часть обсуждений занимали именно хакерские атаки.

Также REvil могли и сами стать жертвой компьютерного взлома со стороны спецслужб – на тех же переговорах Байден говорил, что американские власти могут сделать соответствующие атаки на хакеров.