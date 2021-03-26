Киберполицейские разоблачили новую схему криминальную схему. Хакеры получали доступ к номерам телефонов украинцев, перевыпуская sim-карты. Таким образом они разбогатели на 600 тысяч гривен.

Подозреваемыми являются двое жителей Кривого Рога. Если вина будет доказана, то фигуранам грозит до 8 лет тюрьмы.

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Как работала мошенническая схема

На сайтах мобильных операторов злоумышленники выбирали те номера, которые были ранее указаны в базах юридических лиц или на платформах объявлений.

Получив номер, они устанавливали данные о бывшем владельце. Для этого они авторизовались в различных мобильных приложениях и восстанавливали пароль. Таким образом злоумышленники получали доступ к системам онлайн-банкинга.

Также хакеры перекупали у коллекторских и микрофинансовых организаций базы данных украинцев, в том числе скан-копии их документов, и оформляли на них онлайн-кредиты.

Присвоенные деньги фигуранты переводили на свои карточки. Общая сумма убытков достигает более 600 тысяч гривен.