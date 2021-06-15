Хакеры рассказали, как взломали Electronic Arts: этому способствовала сама компания

Хакеры, которые недавно осуществили атаку на компанию Electronic Arts, похитив у нее 780 гигабайт данных, рассказали детали операции. Оказывается, компания сама "помогла".

Злоумышленники обманули внутреннюю техническую поддержку компании. Представитель хакеров в разговоре с журналистами Motherboard сообщил, что атака началась с покупки украденных файлов cookie за 10 долларов. Эти файлы позволили получить доступ к закрытому корпоративному каналу Electronic Arts в мессенджере Slack.

Интересно Electronic Arts взломали хакеры: украдено 780 гигабайт данных

Как взломали EA

В файлах cookie могут храниться данные логина конкретных пользователей. Злоумышленники могут использовать эти данные для авторизации в сервисе, притворившись человеком, который имеет к нему доступ. В случае канала Electronic Arts в мессенджере Slack так и произошло.

Попав в чат, мы написали членам IT-поддержки и объяснили, что "потеряли" телефон на прошлой вечеринке,

– сказал представитель хакеров портала Motherboard.

Далее злоумышленники попросили у поддержки токен для мультифакторной аутентификации для доступа к корпоративной сети Electronic Arts.

Попав во внутреннюю сеть, они нашли сервис разработчиков EA для компиляции игр.

Они успешно авторизовались в нем, а затем создали виртуальную машину, которая открыла для них подробную информацию о структуре внутренней сети EA, а также предоставила доступ к еще одному сервису.

Через него украли исходный код Frostbite, FIFA 21, а также другие файлы общим объемом более 780 гигабайт.

Порталу Motherboard предоставили скриншоты, на которых показаны все пройденные шаги, включая общение с IT-поддержкой в ​​мессенджере Slack.

Electronic Arts подтвердила описанную версию проникновения в их закрытую сеть.

Представитель хакеров также поделился с Motherboard некоторыми украденными документами – это разные материалы о PlayStation VR, данные о том, как EA создает цифровые толпы в FIFA, а также информация о работе искусственного интеллекта в играх компании.