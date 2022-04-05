Для получения доступа к данным аккаунта в Telegram преступники распространяют сообщения со ссылками на якобы вебсайт Telegram. После перехода по ссылке хакеры могут получить несанкционированный доступ к аккаунтам с возможностью перехвата одноразового кода из SMS.

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Как сообщает Национальная полиция, специалисты Департамента киберполиции и Правительственной команды реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA заблокировали хостинг, с которого велись атаки, однако злоумышленники "переезжают" на российский хостинги.

Почему это опасно

Наибольшая опасность от таких атак состоит в том, что с их помощью злоумышленники получают доступ к учетным записям украинцев и похищают данные сессий, список контактов и истории переписки.



Скриншоты сообщений / Фото Киберполиции

В киберполиции призывали быть бдительными и ни в коем случае не переходить по подозрительным ссылкам. Рекомендуется установить дополнительный пароль для двухэтапной проверки подлинности в Telegram (вместе с кодом, поступающим в SMS).



Включаем двухфакторную аутентификацию в Telegram / Фото 24 канал

Среди прочего советуют в настройках Telegram завершить все сеансы кроме текущего.