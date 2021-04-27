Участники хакерской группировки Babuk Locker взломали компьютерные сети управления полиции Вашингтона и похитили более 250 гигабайт данных. Если им не заплатят выкуп, информацию обещают передать местным бандам.

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Что произошло

Информация о взломе появилась на сайте группировки, а позже сама полиция признала этот факт и подключила ФБР к изучению инцидента.

Среди похищенных данных могут быть документы о расследовании, о членах банд, сотрудниках полиции и их осведомителях. В качестве доказательства хакеры выложили на своем сайте скриншоты файлов.

Скриншоты похищенных у полиции файлов / Фото The Record

Полиции Вашингтона дали три дня на то, чтобы заплатить выкуп. Если его не будет, то Babuk Locker грозит связаться с представителями местных банд и передать им данные об информаторах, которые сдавали информацию правоохранителям.

Babuk Locker не впервые заявила о себе. В начале года, группа хакеров успела совершить ряд крупных атак. Среди их жертв – испанская розничная сеть Phone House и баскетбольный клуб Houston Rockets. Они не только похищают ценные данные, но и шифруют их специальными программами.