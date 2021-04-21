Более того, хакеры уверяют, что им в руки попало еще много других конфиденциальных данных. Эти данные они похитили во время атаки на контрактного производителя электроники, компании Quanta Computer.

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Сообщение о краже появилось еще до начала презентации Apple Spring Loaded, прошедшей 20 апреля. Интересно, что ни Quanta, ни Apple на требования хакеров не отреагировали.



Хакеры похитили чертежи устройств Apple / Фото The Record

Детали об атаке

Виной этой хакерской атаки, как и многих других, которые произошли в последнее время, является уязвимость в Microsoft Exchange Server. В марте по аналогичной схеме та же группировка REvil получила данные Acer. Кстати, до сих пор неизвестно, заплатила ли Acer за возвращение данных или нет. Тогда от Acer требовали выкуп в размере 50 миллионов долларов. Такую же сумму требуют и от Quanta Computer.

Когда не получилось нажать на производителя, хакеры из REvil пошли с требованием выкупа к клиентам, в том числе Apple. Среди других крупных клиентов Quanta есть HP, Dell, Microsoft, Toshiba, LG, Lenovo и другие.

В результате REvil опубликовала 21 снимок экрана со схемами Macbook и пригрозила публиковать новые данные каждый день, пока Apple или Quanta не выплатят выкуп.