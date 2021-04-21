Более того, хакеры уверяют, что им в руки попало еще много других конфиденциальных данных. Эти данные они похитили во время атаки на контрактного производителя электроники, компании Quanta Computer.

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Сообщение о краже появилось еще до начала презентации Apple Spring Loaded, прошедшей 20 апреля. Интересно, что ни Quanta, ни Apple на требования хакеров не отреагировали.

Хакери викрали креслення пристроїв Apple
Хакеры похитили чертежи устройств Apple / Фото The Record

Детали об атаке

Виной этой хакерской атаки, как и многих других, которые произошли в последнее время, является уязвимость в Microsoft Exchange Server. В марте по аналогичной схеме та же группировка REvil получила данные Acer. Кстати, до сих пор неизвестно, заплатила ли Acer за возвращение данных или нет. Тогда от Acer требовали выкуп в размере 50 миллионов долларов. Такую же сумму требуют и от Quanta Computer.

Когда не получилось нажать на производителя, хакеры из REvil пошли с требованием выкупа к клиентам, в том числе Apple. Среди других крупных клиентов Quanta есть HP, Dell, Microsoft, Toshiba, LG, Lenovo и другие.

В результате REvil опубликовала 21 снимок экрана со схемами Macbook и пригрозила публиковать новые данные каждый день, пока Apple или Quanta не выплатят выкуп.