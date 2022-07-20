Зловредное программное обеспечение от российской государственной хакерской группы замаскировано под украинское приложение. Называется оно "Кибер Азов" (Cyber ​​Azov).

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Что известно

За разработкой Cyber ​​Azov стоит группировка под названием Turla.

Согласно исследованию, приложение распространялось через домен, контролируемый Turla, и его нужно было вручную установить из файла APK , а не загружать в магазине Google Play.

, а не загружать в магазине Google Play. Текст на сайте утверждал, что программа якобы предназначена для атак на российские ресурсы, однако анализ показал, что программа была неэффективной для этой цели.

Многие крупнейшие поставщики средств защиты от вредоносного программного обеспечения обозначают APK-файл приложения как вредоносную программу, содержащую троян.



Скриншот сайта, распространяющий вредоносное приложение / Фото The Verge

Судя по всему, количество пользователей, установивших приложение, невелико. Однако домен Cyber ​​Azov все еще доступен. Кроме того, на вебсайте указан биткойн-адрес для пожертвований якобы на армию – он, согласно проверке, не осуществлял и не получал никаких транзакций. Поэтому можно говорить, что зловредная кампания своей цели не достигла.

Стоит отметить, что Cyber ​​Azov эксплуатирует явление, ставшее очень популярным в начале полномасштабного вторжения россии в Украину. Еще с весны в украинском сегменте интернета начали возникать один за другим всевозможные сервисы, позволявшие присоединяться к атакам на российские сервисы и сайты компаний. Пользователю достаточно было открыть сайт в браузере, а тот использовал ресурсы компьютера для отправки запросов. Таким образом, собирая в одну сеть множество компьютеров, осуществлялись DDoS-атаки на ресурсы пропагандистских СМИ, банков, соцсетей, государственных социальных сервисов и другое.