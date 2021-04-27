На прошлой неделе сообщалось, что хакерская группа REvil сломала компьютеры партнера Apple, компании Quanta Computer. Злоумышленники украли чертежи будущих ноутбуков MacBook и другой техники. Теперь, как пишет издание MacRumors, хакеры удалили все упоминания об этом из своего блога в даркнете.

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Что происходит

Ранее злоумышленники потребовали от Quanta Computer до 27 апреля заплатить им выкуп в размере 50 миллионов долларов. Иначе документы, описывающие новые разработки компании Apple, угрожали опубликовать в открытом доступе.

Однако после консультаций со специалистами по информационной безопасности, компания Quanta Computer не стала отвечать на угрозы.

Тогда хакеры решили направить свои угрозы и требования денег в Apple. Для подтверждения своих намерений они обнародовали часть данных, на основе которых журналисты поспешили создать рендеры будущих MacBook Pro.

Преступники сообщили, что собираются ежедневно до 1 мая публиковать по одному новому документу, если Apple не заплатит им 50 миллионов долларов.

Чем все закончилось – неизвестно. Однако несмотря на угрозы, хакеры больше не выкладывали украденные схемы и чертежи.

Как пишет ресурс MacRumors, хакерская группировка REvil обычно всегда выполняет свои угрозы и публикует украденные данные, если жертва отказывается платить. Возможно, Apple решила согласиться на требования. Сама компания никак не прокомментировала ситуацию.