Источник утверждает, что получил информацию непосредственно от самих хакеров. Среди "белорусских киберпартизанов" нет специалистов с опытом в атаках. Группа состоит из "неравнодушных айтишников".

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Близок ли конец режима

Как сообщают члены группы, они уже получили доступ к большинству государственных цифровых ресурсов – МВД, КГБ, а также хотят проникнуть во все сети правительства.

В подтверждение своих слов и намерений они опубликовали закрытую информацию из архивов, на образец видео с камеры беспилотника при разгоне митингующих, тайные инструкции для спецназа, видео с изоляторов.

Также в руках активистов оказались данные об информаторах МВД, компромат на чиновников, записи телефонных разговоров, личные данные сотрудников и многое другое.

Скриншот видеозаписи, которую хакеры получили из белорусских следственных изоляторов, где содержали и избивали протестующих / Фото белорусские киберпартизаны / Bloomberg

Хакеры объединились еще год назад, в сентябре 2020 года, после выборов. Поначалу они действовали довольно сдержанно. Например, взламывали государственные новостные сайты и вставляли видеоролики, на которых изображены сцены жестокости полиции. Они скомпрометировали полицейский список "самых разыскиваемых", добавив в список имена Лукашенко и его бывшего министра внутренних дел Юрия Караева. Они также сменили правительственные сайты, добавив на них красно-белые флаги, которым отдают предпочтение протестующие.

Однако позже действия и планы стали глобальнее. В начале этого года члены группы получили физический доступ к одному из правительственных объектов и проникли в компьютерную сеть. Это дало возможность продвигаться дальше по сети и получать доступ ко все новым и новым данным. В результате, например, удалось получить до двух миллионов минут записей телефонных разговоров.

Кіберпартизани заявили, что сотрудничают с другими группами. Например, когда стало очевидно, что президентом остается Лукашенко и нужны другие методы для его устранения. Известно, что в BYPOL входят бывшие силовики и экс-чиновники, которые открыто выступают против нынешних властей Белоруссии. Именно они и подсказали хакерам, как взломать правительственные серверы, что и где искать.

Конечной целью обеих групп является полное свержение режима Лукашенко.

Напомним, Александр Лукашенко до сих пор продолжает репрессии против несогласных. Недавно учителя истории приговорили к 1,5 года строгого режима за то, что он показал видеозапись с критикой Александра Лукашенко. Среди зрителей был сын местного чиновника, который и выдал педагога, сняв все на смартфон.