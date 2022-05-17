Хакеры могут сломать ваш iPhone удаленно даже, если он выключен: как это работает

Исследователи из Дармштадтского технического университета в Германии обнаружили опасную уязвимость, которая может использоваться для слежки за пользователями iPhone и загрузки вредоносного программного обеспечения даже после отключения смартфона.

Проблема связана с работой Find My, которая предназначена для поиска устройства в случае потери или кражи. Специалисты установили, каким образом можно сломать iPhone удаленно.

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Как все работает

Дело в том, что Bluetooth, NFC и сверхширокополосная связь UWB продолжают работать даже в случае отключения iPhone. Это означает, что модули беспроводной связи могут потенциально использоваться злоумышленниками для проведения атак разного типа. Кроме того, в режиме пониженного энергопотребления пользователям смартфонов Apple остаются доступны некоторые функции, такие как бесконтактная оплата покупок.

В последних моделях iPhone, например, все три беспроводных чипа имеют прямой доступ к защищенному элементу.

В рамках проделанной работы исследователям удалось интегрировать на устройство вредоносное программное обеспечение через Bluetooth, работавшее при отключенном питании. Отмечается, что распространение вредоносного ПО, является сложным процессом, в ходе которого последовательно эксплуатируются несколько уязвимостей.

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Недавно заработал сервис Apple Self-Repair разработанный для того, чтобы помочь пользователям устранить поломки в iPhone самостоятельно. Однако некоторые клиенты уже успели раскритиковать его подчеркнув высокую цену деталей.

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Как отмечают пользователи, ремонт в рамках нового сервиса Apple получается более дорогим, чем ремонт в официальном сервисном центре Apple. Одним из примеров является замена аккумулятора в iPhone 13 Pro, хотя, с другой стороны, компания предлагает скидку на новый аккумулятор в обмен на возвращение старика.

Также недовольство пользователей вызвало слишком короткий перечень моделей iPhone, доступных для самостоятельного ремонта с помощью нового сервиса.