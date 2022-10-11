По данным американских источников, в понедельник утром недоступными из-за DDoS-атаки были более десятка общедоступных сайтов аэропортов, включая некоторые из крупнейших в стране. Ответственность за это взяли на себя русскоязычные хакеры.

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Что известно

Как отмечает CNN, это вызвало лишь неудобства для людей, ищущих информацию о путешествиях. Признаков влияния на фактические авиаперевозки не наблюдают.

Очевидно, что мы отслеживаем это, и нет никакого беспокойства по поводу срыва операций,

– прокомментировал руководитель аппарата Агентства кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США (CISA) Кирстен Тодт.

Среди 14 вебсайтов – международный аэропорт Хартсфилд-Джексон в Атланте. Журналисты CNN побеседовали с одним из работников и тот подтвердил, что никаких последствий не последовало. Сайт Международного аэропорта Лос-Анджелеса был отключен еще раньше, но быстро вернулся в сеть.

Судя по всему, за этой атакой стоят хакеры из группы Killnet, также ответственные за вывод из строя веб-сайтов правительств штатов США, а также нападения на сайт Конгресса США в июле. Как пишет источник, российские киберпреступники "активизировали свою деятельность, направленную против организаций в странах НАТО".

Напомним, DDoS-атаки заключаются в направлении огромного количества одновременных запросов на сайт. Незащищенные должным образом ресурсы не выдерживают такого наплыва и перестают работать. Такие нападения предпочитают злоумышленники разного уровня сложности, поскольку они дают видимые результаты, но эти инциденты, как правило, непродолжительны и не приводят к утечкам данных.