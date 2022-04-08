Об этом рассказал представитель компании Meta (бывшая Facebook, которой принадлежат соцсети Facebook и Instagram) в разговоре с телеканалом CNN. Чтобы втереться в доверие, злоумышленники часто выдают себя за журналистов.

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К каким атакам прибегают преступники

В Meta рассказали о многочисленных случаях скрытых кибератак и акций в соцсетях со стороны российских и белорусских хакеров. Все они направлены либо на гражданское население, либо на украинских военных в сети. В соцсети Facebook, по словам представителя Meta, также часто используются фейковые фотографии профиля с целью дезинформации.

Кроме того, что оккупанты притворяются журналистами и извлекают важную информацию, фото и видео, они еще и прибегают к прямым атакам на аккаунты украинцев в соцсети Facebook. Известно, что одними из тех, кто пытался атаковать аккаунты военных и гражданских, была группа белорусских хакеров Ghostwriter.

В Meta отметили, что в нескольких конкретных случаях хакерам удалось получить доступ к учетным записям и разместить видео с призывом к украинским военным сдаваться, чтобы это выглядело так, будто публикация действительно исходила от владельцев страниц.

По наблюдениям Meta, хакеры в соцсетях активизировались незадолго до вторжения военных России на территорию Украины. Так, несколько аккаунтов, связанных с белорусским КГБ, после долгого периода простаивания вдруг начали публиковать сообщения на польском и английском языках о том, что, якобы, украинские военные сдаются без боя, а лидеры страны давно бежали заграницу.

Meta помогает бороться против хакеров

Представитель Meta рассказал, что компания удалила более 200 учетных записей, связанных с Россией и Беларусью. Аккаунты часто распространяли фейковые заявления, сообщения и ложную информацию о войне в Украине. Кроме того, с этих страниц был зафиксирован mass-reporting, (это когда группа внезапно жалуется на какую-то конкретную страницу) направленный на украинцев в сети.