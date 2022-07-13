Информация об атаке впервые появилась 11 июля на сайте хакерской группы в даркнете. Пока группировка не раскрывает никаких деталей атаки, лишь обещает, что похищенные у компании данные скоро будут опубликованы. В Bandai Namco хакерские заявления пока никак не прокомментировали.
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Что известно
- Подробной информации пока нет.
- Неясно, какие именно данные были украдены в компании и когда хакеры собираются ее опубликовать.
- Обычно такие атаки проводятся с целью выкупа.
- Вероятно, сам взлом произошел гораздо раньше, но компания отказалась платить – поэтому ALPHV решили продать данные или опубликовать их в открытом доступе.
Стоит отметить, что вымогательская программа BlackCat впервые была обнаружена исследователями осенью прошлого года. Уже тогда специалисты отмечали, что создатель ALPHV, вероятно, раньше был участником известной хакерской группировки REvil, а новый вредонос представляет собой "очень сложный" шифровальщик.
Позже другие эксперты выяснили, что ALPHV связан с такими группировками как BlackMatter и DarkSide, и за его разработкой стоят те же люди, что и за громкой атакой на компанию Colonial Pipeline, спровоцировавшую перебои с поставками топлива в США и привлекшие к хакерам много ненужного им внимания.
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