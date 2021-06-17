По данным источника, на прошлой неделе хакерская группа REvil назвала компании, чьи данные продала на аукционе. Среди них была и Sol Oriens, которая "помогает в выполнении сложных программ Министерству обороны и Министерству энергетики, организациям и подрядчикам в авиакосмической отрасли, а также технологическим компаниям".

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Данные попали в руки хакеров

Хакеры утверждают, что украли и продали бизнес-информацию и данные сотрудников компании, включая информацию о зарплате и номера социального страхования.

В качестве доказательства представители REvil опубликовали изображения документов о найме сотрудников, заработную плату и отчеты о выплатах. Злоумышленники также угрожают поделиться этой документацией и данными с военными ведомствами по своему выбору.

Представители Sols Oriens уже подтвердили, что компанию атаковали в мае 2021 года.

Расследование продолжается, но недавно мы определили, что неавторизованное лицо приобрело определенные документы из наших систем. Эти документы сейчас изучаются, и мы работаем с сторонней киберкриминалистической фирмой, чтобы определить объем данных, которые могли быть скомпрометированы,

– говорят в компании.

Доказательств того, что в ходе инцидента могли пострадать секретные данные клиентов или критически важная информация, связанная с безопасностью, нет.

После завершения расследования компания обязалась сообщить физическим и юридическим лицам, чьи данные пострадали.