Если говорить точнее, то к утру 3 августа сообщали о 7767 тысячах взломанных кошельков. Увеличилось ли это количество за последние сутки, неясно.

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Что происходит с Solana

Как сообщает страница статуса Solana в Twitter, расследование еще продолжается, однако первые его результаты показывают: доказательств того, что протокол Solana или его криптография были взломаны, нет. Причина – в посторонних криптовалютных кошельках. Пораженные адреса были созданы, импортированы или использованы в приложениях мобильных кошельков Slope, но атака также коснулась сервиса Phantom.

Этот эксплойт был выделен для одного кошелька Solana, а аппаратные кошельки, которые использует Slope, остаются безопасными,

– пишет компания.

Таким образом, ошибка скрывалась не в коде ядра Solana, а в программном обеспечении, используемом несколькими другими сервисами кошельков, популярными среди пользователей.

Владельцам Solana рекомендовали перевести свою криптовалюту на аппаратные кошельки (не подключенные к интернету), это поможет избежать повторного взлома, пока специалисты не устранят неисправность. Атакованные кошельки просят считать скомпрометированными и перестать их использовать.

Судя по всему, злоумышленники как-то скомпрометировали исходную фразу, которая используется для защиты их кошельков. Этим закрытым ключом подписываются все транзакции. Поэтому в Solana также подчеркивают, чтобы пользователи больше не использовали свою начальную фразу повторно на аппаратном кошельке – стоит создать новую.

Сумма ущерба составила 8 миллионов долларов.