Хакеры атаковали один из мексиканских заводов Foxconn

Компания Foxconn, являющаяся основным производителем смартфонов для Apple и многих других мировых брендов, имеет развитую сеть заводов по всему миру, три из которых расположены в Мексике. Один из них недавно атаковали хакеры.

Ответственность за атаку взяла на себя хакерская группировка Lock Bit. Она запустила в сеть компании программу-вымогателя в конце мая.

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Что известно

Компания Foxconn управляет тремя заводами в Мексике, где производят компьютеры, ЖК-телевизоры, мобильные устройства, ТВ-приставки и другую технику.

Пострадавший от атаки завод, где работает более 5000 человек, расположен в Тихуане и считается стратегическим объектом , поскольку играет важную роль в поставках американского штата Калифорния, крупного потребителя электроники.

, поскольку играет важную роль в поставках американского штата Калифорния, крупного потребителя электроники. 31 мая на сайте шифровальщика Lockdir появилось сообщение о взломе Foxconn и угрозе утечки данных, если до 11 июня 2022 года компания не заплатит выкуп.

Судя по сообщению злоумышленников, переговоры с компанией еще не завершены, хакеры все еще надеются договориться.

Требования LockBit на этот момент неизвестны , но, вероятно, хакеры рассчитывают получить большую сумму, учитывая, что группировка обычно атакует успешные компании, которые могут заплатить значительные суммы.

, но, вероятно, хакеры рассчитывают получить большую сумму, учитывая, что группировка обычно атакует успешные компании, которые могут заплатить значительные суммы. Представители Foxconn подтвердили СМИ, что атака действительно произошла.

Подтверждено, что в конце мая один из наших заводов в Мексике подвергся кибератаке с использованием программы-вымогателя. Специалисты по кибербезопасности уже выполняют работы по восстановлению,

– прокомментировали в компании.

В заявлении для BleepingComputer Foxconn заверил, что влияние на работу завода будет минимальным, а возобновление будет происходить согласно заранее определенному плану. Спикер компании предоставил следующий комментарий:

Завод постепенно возвращается в нормальное состояние. Возникшие сбои в бизнес-операциях будут устранены путем корректировки производственных мощностей. Ожидается, что атака слабо повлияет на общую деятельность. Соответствующая информация об инциденте также мгновенно предоставляется нашему руководству, клиентам и поставщикам,

– сказал он.

Злоумышленники не дали никаких намеков на то, какие данные они смогли получить, но они обычно пытаются изъять ценную информацию, которая может быть использована как рычаг давления. Поскольку Foxconn производит различные потребительские электронные продукты для многих брендов, похитить могли ценные схемы и технические чертежи, представляющие интеллектуальную собственность.