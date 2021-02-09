Неизвестные хакеры взломали систему очистных сооружений в округе Пинеллас, штат Флорида, которая обрабатывает воду для 15 тысяч человек. Злоумышленники пытались повысить уровень гидроксида натрия в воде более чем в 100 раз. Об этом рассказал шериф округа Боб Гуалтьери на пресс-конференции в понедельник, 8 февраля.

Гидроксид натрия добавляют в малых количествах в водопроводную воду, поскольку этот луг увеличивает pH, а также позволяет снизить количество свинца и других тяжелых металлов в жидкости. Однако при высокой концентрации он вызывает раздражение кожи и глаз, а в более тяжелых случаях – химические ожоги.

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Главной проблемой мог стать TeamViewer

Очистительная станция, на которой произошел инцидент, обслуживает город Олдсмар в 25 километрах от Тампы, третьего по величине города штата. Сеть на ней настроена таким образом, чтобы авторизованные пользователи могли управлять работой предприятия отдаленно в случае аварий и неисправностей. В системе использовался пакет ПО TeamViewer для удаленного контроля, однако в департаменте шерифа округа не подтвердили эту информацию.

Впервые неизвестным удалось подключиться к системе в 8 утра в пятницу, 5 февраля, о чем сообщил оператор предприятия. Однако он не придал этому значения, так как начальник очистной станции регулярно подключался к системе удаленно. Через несколько часов, в 13:30, злоумышленники снова получили доступ и на этот раз попытались изменить параметры работы автоматики, установив концентрацию щелочи в воде на уровне 11100 ppm, в то время как нормальная концентрация соответствует 100 ppm. Злоумышленники находились в системе от трех до пяти минут. Оператор заметил это, предупредил начальника и вернул значение параметра к исходному, а хакер покинул систему.

Какие последствия атаки хакеров на систему очистной станции

Количество гидроксида натрия, которое попало в воду, было минимальным и потребителям ничего не угрожало. По словам шерифа, сотрудники очистной станции отреагировали быстро, но даже в противном случае вода поступила бы в систему городского водоснабжения в течение суток или более, и избыток щелочи в любом случае удалось бы устранить до того, как вода дошла бы до потребителей. Однако Гуалтьери заметил, что стократное увеличение концентрации гидроксида натрия в воде следует считать значительным и потенциально опасным.

Попытка взлома и отравления воды обеспокоила чиновников: сенатор Марк Рубио заявил о серьезности атаки и призвал относиться к ней как к вопросу национальной безопасности. Шериф, в свою очередь, сообщил, что муниципалитеты других округов штата получили предупреждение об атаке и указания проверить работу систем защиты своих очистных сооружений.

Гуалтьери рассказал, что полиция проведет расследование инцидента. Пока никто не арестован, но у следователей есть некоторые версии, утверждает шериф. Вместе с тем, по его словам, полиция пока не знает, почему был выбран именно Олдсмар.